Боец с позывным Соловей из Мамадыша: «Забота из дома придает сил и уверенности»

Заместитель главы Мамадышского муниципального района и руководитель районного исполкома встретились с участником специальной военной операции, который прибыл домой в краткосрочный отпуск.

Военнослужащий с позывным Соловей, уроженец Мамадыша, рассказал о службе, текущих задачах и нуждах личного состава.

В ходе беседы обсудили, какая помощь необходима бойцам на передовой – от экипировки и техники до бытовых вопросов. Руководители района заверили, что все просьбы будут оперативно рассмотрены.

Артур Ефимов подчеркнул, что в районе гордятся земляками, защищающими Родину, и такие встречи помогают лучше понимать, какую поддержку ждут бойцы.

«Мы гордимся нашими земляками, которые защищают Родину. Каждая встреча с бойцами – это возможность лучше понять, какую помощь они ждут от дома. Обещаем, что наша поддержка будет продолжена», – отметил Артур Ефимов.

Сам военнослужащий поблагодарил земляков за помощь, отметив, что внимание и забота из дома придают сил и уверенности.

«В зоне проведения операции очень заметна помощь от Мамадышского района. Знать, что дома о тебе помнят и заботятся – это придает сил и уверенности», – поделился военный.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.