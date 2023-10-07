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Руc Тат
Происшествия 7 октября 2023 12:22

В результате обстрелов в Израиле погибли 6 человек, почти 300 получили ранения

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В Израиле в результате обстрелов со стороны сектора Газа погибли 6 человек, еще порядка 300 человек получили ранения, сообщает РИА Новости.

Напомним, что сегодня со стороны сектора Газа была организована масштабная атака на Израиль.

Ранее мы сообщали, что после массированного ракетного обстрела и проникновения боевиков из сектора Газа армия обороны Израиля объявила о состоянии боевой готовности.

#израильская армия
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