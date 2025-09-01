news_header_top
СВО 1 сентября 2025 15:37

Военная служба по контракту в Татарстане: льготы и преимущества

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается набор на контрактную военную службу. Тем, кто заключит контракт в РТ, положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Повышение единовременной выплаты – лишь часть беспрецедентной системы поддержки бойцов, ветеранов СВО и членов их семей в Татарстане. В республике контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта.

Потенциальным контрактникам, которые едут в республику из других регионов страны, оплатят дорогу, проживание и питание. Оформление займет не больше пары дней. В Казани специально для этого открыт Центр по отбору на контрактную службу «Батыр».

Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты. Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен целый спектр льгот: списание до 10 миллионов рублей долгов, кредитные каникулы, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты, поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения и многое другое.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 117 (на территории РТ) и 8 800 222 59 00 (для жителей других регионов)
