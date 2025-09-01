Военная служба по контракту в Татарстане: льготы и преимущества

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается набор на контрактную военную службу. Тем, кто заключит контракт в РТ, положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Повышение единовременной выплаты – лишь часть беспрецедентной системы поддержки бойцов, ветеранов СВО и членов их семей в Татарстане. В республике контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта.

Потенциальным контрактникам, которые едут в республику из других регионов страны, оплатят дорогу, проживание и питание. Оформление займет не больше пары дней. В Казани специально для этого открыт Центр по отбору на контрактную службу «Батыр».

Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты. Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен целый спектр льгот: списание до 10 миллионов рублей долгов, кредитные каникулы, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты, поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения и многое другое.