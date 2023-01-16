Украинский генерал заявил, что за потерей Артемовска последует окружение украинских войск

Потеря Артемовска после того, как украинские военные оставили Соледар, может создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе, заявил экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос.

«Если мы потеряем Бахмут (украинское название Артемовска – прим.ред.), то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на славянское и запорожское направления. Это может создавать определенные предусловия», – приводит его слова РИА Новости.

Если российские военные будут атаковать в обход Харькова, со стороны РФ в направлении Павлограда и со стороны Донбасса в направлении Павлограда, то это приведет к окружению группировки ВСУ на востоке Украины, добавил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял об оперативном окружении Артемовска. Позднее зарубежные СМИ сообщили, что украинское командование рассматривает возможность отступления из Артемовска – это решение допускается после освобождения Соледара, из-за которого ВСУ могут отрезать от снабжения и заключить в «котел».