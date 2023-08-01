Военкоры публикуют кадры самоубийственных атак ВСУ на Запорожском фронте (18+)

Видео очередной самоубийственной атаки ВСУ на Запорожском направлении опубликовали российские военкоры, авторы телеграм-канала «Архангел спецназа».

На снятых с беспилотника кадрах запечатлено уничтожение двух из трех БМП M2 Bradley, участвовавших в наступлении на российские позиции. Одна из боевых машин пехоты подрывается на мине, вторую поражает противотанковая управляемая ракета (ПТУР).

Экипаж оставшейся в целости техники решает отступить. Он подбирает выживших и спешит покинуть опасную зону. В комментариях к видео авторы отмечают, что третья машина вскоре тоже была подбита.

Напомним, о переоцененности американской техники в зоне специальной военной операции (СВО) в интервью корреспонденту «Татар-информа» рассказал известный военный эксперт и историк Юрий Кнутов.

Он отметил, что БМП Bradley ранее плохо показали себя в Ираке, и чтобы реабилитировать данную технику, ее поставили на Украину. Однако и в зоне СВО данные БМП показали себя слабыми и неустойчивыми. Эта техника понесла огромные потери, из всех поставленных машин 30% уже выведено из строя, подчеркивал эксперт.

«В Ираке на них было много жалоб, военные требовали, чтобы их сняли с вооружения, но Пентагон на это не пошел. Ее поставили на Украину с расчетом, что она покажет себя с самой лучшей стороны, но оказалось, что она даже не держит снаряды от наших 30-миллиметровых пушек, которые стоят на БМП», – рассказал Кнутов.

Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.