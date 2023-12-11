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Военкоры показали еще двух морпехов 36-й бригады ВСУ, плененных на левом берегу Днепра
Российские военкоры продолжают публиковать кадры с украинскими военнослужащими из 36-й бригады ВСУ, взятыми в плен после форсирования Днепра. Соответствующие записи опубликовали телеграм-каналы «Херсонский Вестник» и Сhub_detection.
Напомним, ранее было опубликовано видео с двумя пленными, которые после принудительной мобилизации попали в состав вышеупомянутого подразделения.
На свежих кадрах пленные также рассказывают о том, как против своей воли попали в состав ВСУ и об отношениях командиров к мобилизованным, а также о других «прелестях», которые им пришлось испытать во время недолгой службы в морской пехоте.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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