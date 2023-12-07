Видео: Плененные на левом берегу Днепра морпехи 36 бригады ВСУ поведали об ужасах службы

Кадрами с двумя пленными украинскими военнослужащими, которые после принудительной мобилизации попали в состав морской пехоты 36-й бригады ВСУ, поделился телеграм-канал «Херсонский Вестник».

Во время разговора мужчины рассказали, что им пришлось пережить после того, как их мобилизовали, а также последующем распределении и поверхностной подготовке. Кроме того, они поведали о потерях, которые понесла их бригада при форсировании Днепра.

Отметим, пленные признались, что были удивлены отношением к ним в плену, которое оказалось лучше, чем во время прохождения службы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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