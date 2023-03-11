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Военкор Руденко заявил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников
Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Артемовском. Об этом сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.
«Под Артемовском (Бахмут) по решению суда из города артиллерийским огнем ликвидирован отряд нацистов, куда входили иностранные наемники», – написал он.
Напомним, сегодня военкоры сообщили, что отряды ЧВК «Вагнер» форсировали реку Бахмутку и стремятся пробиться к центру Артемовска, пытаясь прорвать оборону ВСУ на флангах. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, «вагнеровцы» находятся в 1,2 км от административного центра города. В то же время командующий ВСУ призвал украинских военных удерживать город для наступления.
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