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Политика 11 марта 2023 19:51

Военкор Руденко заявил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников

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Российские военные уничтожили группу иностранных наемников под Артемовском. Об этом сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

«Под Артемовском (Бахмут) по решению суда из города артиллерийским огнем ликвидирован отряд нацистов, куда входили иностранные наемники», – написал он.

Напомним, сегодня военкоры сообщили, что отряды ЧВК «Вагнер» форсировали реку Бахмутку и стремятся пробиться к центру Артемовска, пытаясь прорвать оборону ВСУ на флангах. По словам основателя ЧВК Евгения Пригожина, «вагнеровцы» находятся в 1,2 км от административного центра города. В то же время командующий ВСУ призвал украинских военных удерживать город для наступления.

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