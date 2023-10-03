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Военкор Руденко сообщил о ликвидации основателя нацбата «Айдар»* Ищенко
О ликвидации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) основателя украинского националистического батальона «Айдар»* Владимира Ищенко сообщил в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
Журналист сообщил, что Ищенко был уничтожен 30 сентября. Место гибели националиста не сообщается.
«Боевики "Айдара" долгое время зверствовали в Донбассе, безжалостно расправляясь с мирным населением. Армия России положит этому конец!» – написал Руденко.
Напомним, в конце августа военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный сообщал об уничтожении одного из главарей «Правого сектора»* Сергея Ильницкого.
«В боевых действиях против республик Донбасса Ильницкий принимал участие с 2014 года, был первым заместителем главаря «Правого сектора»* Дмитрия Яроша. Позже стал командиром отряда "Юг" в составе 28-й ОМБр», – написал военкор.
*«Айдар», «Правый сектор» — террористические организации, деятельность которых запрещена в России решением Верховного суда РФ.
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