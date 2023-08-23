Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Поддубный сообщил о ликвидации в зоне СВО одного из главарей «Правого сектора»*
О ликвидации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) депутата киевского горсовета, полковника в отставке Сергея Ильницкого, сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«В боевых действиях против республик Донбасса Ильницкий принимал участие с 2014 года, был первым заместителем главаря «Правого сектора»* Дмитрия Яроша. Позже стал командиром отряда "Юг" в составе 28-й ОМБр», – написал военкор.
Напомним, ранее Поддубный сообщал об уничтожении в зоне СВО 44-летнего полковника Главного управления разведки Украины (ГУР) Владимира Камуза, занимавшегося подготовкой диверсионных групп на Яворовском полигоне Львовской области.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда РФ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»