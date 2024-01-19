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Военкор Руденко опубликовал видео с новыми пленными, взятыми на Авдеевском направлении
Свежими кадрами из зоны проведения специальной военной операции (СВО), на которых запечатлены плененные солдаты ВСУ, поделился в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко.
«Авдеевское направление, наши бойцы из подразделения «Редут» взяли позицию хохлов и пленили «воинов света». По сути, этих украинцев спасли русские солдаты, попав к нам в плен, их война закончилась, они останутся живы», – написал журналист.
Напомним, что сейчас Вооруженные силы РФ ведут наступательные действия на вышеупомянутом направлении, стараясь взять Авдеевку в окружение. Идут ожесточенные бои, обе стороны несут потери.
Согласно военным сводкам, одним из украинских подразделений, обороняющих город, является 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Военнослужащие этого подразделения чаще всего становятся героями публикуемых военкорами кадров с пленными.
Многие из этих солдат ВСУ попали на службу в процессе проводимой на Украине принудительной мобилизации. Попав в плен, они рассказывают о плохом отношении к ним командного состава, скудном обеспечении и больших потерях.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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