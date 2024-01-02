Новыми кадрами с украинскими солдатами из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, плененными под Авдеевкой бойцами российской Интернациональной бригады «Пятнашка», поделилась в своем телеграм-канале военный корреспондент Елена Соколова.

Напомним, ранее было опубликовано видео штурма позиций вышеупомянутого украинского подразделения. Результатом стало взятие нескольких «опорников» под контроль российских войск, а также пленение солдат ВСУ.

Сейчас все захваченные украинские солдаты находятся в расположении бригады «Пятнашка». Им была оказана необходимая медицинская помощь, а также представлена возможность пообщаться с родственниками.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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