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Военкор Поддубный сообщил о ликвидации в зоне СВО снайпера ВСУ Владимира Горука
Об уничтожении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) украинского снайпера Владимира Горука сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«В зоне СВО ликвидирован украиснкий снайпер Владимир Горук. Уничтожен на Запорожском направлении», – уточнил журналист.
Данную информацию подтверждают ряд украинских СМИ. Они пишут, что 34-летний военнослужащий родом из поселка Бытков Ивано-Франковской области.
Напомним, ранее Поддубный сообщал о ликвидации депутата киевского горсовета, полковника в отставке Сергея Ильницкого, который с 2014 года принимал участие в боевых действиях против республик Донбасса в составе «Правого сектора»*, являясь заместителем Дмитрия Яроша.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда РФ.
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