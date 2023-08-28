Военкор Поддубный сообщил о ликвидации в зоне СВО снайпера ВСУ Владимира Горука

Об уничтожении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) украинского снайпера Владимира Горука сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«В зоне СВО ликвидирован украиснкий снайпер Владимир Горук. Уничтожен на Запорожском направлении», – уточнил журналист.

Данную информацию подтверждают ряд украинских СМИ. Они пишут, что 34-летний военнослужащий родом из поселка Бытков Ивано-Франковской области.

Напомним, ранее Поддубный сообщал о ликвидации депутата киевского горсовета, полковника в отставке Сергея Ильницкого, который с 2014 года принимал участие в боевых действиях против республик Донбасса в составе «Правого сектора»*, являясь заместителем Дмитрия Яроша.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда РФ.