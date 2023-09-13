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Военкор Поддубный сообщил о ликвидации в зоне СВО еще одного боевика «Правого сектора»*
О ликвидации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) боевика Александра Бабака, воевавшего в составе специального подразделения Нацгвардии Украины, сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.
«В зоне СВО ликвидирован боевик Александр Бабак. Воевал в составе одного из спецподразделений Нацгвардии Украины. Ранее состоял в тергруппировке "Правый сектор"*. Мечтал на танке заехать в Белгород. Ликвидирован под Кременной», – раскрыл подробности российский журналист.
Напомним, ранее Поддубный сообщал о ликвидации одного из бывших главарей «Правого сектора» – депутата киевского горсовета, полковника в отставке Сергея Ильницкого.
«В боевых действиях против республик Донбасса Ильницкий принимал участие с 2014 года, был первым заместителем главаря "Правого сектора"* Дмитрия Яроша. Позже стал командиром отряда "Юг" в составе 28-й ОМБр», – написал военкор.
* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда РФ
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