Военкор Поддубный сообщил о ликвидации в зоне СВО еще одного боевика «Правого сектора»*

О ликвидации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) боевика Александра Бабака, воевавшего в составе специального подразделения Нацгвардии Украины, сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«В зоне СВО ликвидирован боевик Александр Бабак. Воевал в составе одного из спецподразделений Нацгвардии Украины. Ранее состоял в тергруппировке "Правый сектор"*. Мечтал на танке заехать в Белгород. Ликвидирован под Кременной», – раскрыл подробности российский журналист.

Напомним, ранее Поддубный сообщал о ликвидации одного из бывших главарей «Правого сектора» – депутата киевского горсовета, полковника в отставке Сергея Ильницкого.

«В боевых действиях против республик Донбасса Ильницкий принимал участие с 2014 года, был первым заместителем главаря "Правого сектора"* Дмитрия Яроша. Позже стал командиром отряда "Юг" в составе 28-й ОМБр», – написал военкор.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда РФ