Военкор Поддубный сообщил о ликвидации в Бахмуте боевика «Азова»*

О ликвидации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) одного из боевиков Национального батальона Украины «Азов»* – Нестора Бандылко сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«Ликвидирован ещё один боевик "Азова"* – Нестор Бандылко. Неонацист, уроженец Житомира, участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2015 года. Сообщают, уничтожен сегодня в районе Артёмовска», – написал Поддубный.

Напомним, сейчас на Артемовском (Бахмутском) направлении идут ожесточенные бои. О них сегодня в своем телеграм-канале рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Ранее он сообщал, что под защитой бойцов подразделения находятся населенные пункты Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.

«Последний месяц был для нас очень тяжелым. Противник всеми своими фибрами пытался продавить наш участок, взять населенные пункты, непосредственно прилегающие к Артемовску. Врагом сюда было заброшено огромное количество живой силы и технических средств. С гордостью констатирую, что большая их часть перестала существовать», – отметил Алаудинов.

Он также напомнил об уничтожении 22 мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других подразделений противника, посланных на штурм села Клещеевка.

«Оставшиеся на нашем участке подразделения врага находятся в ужасном, упадническом состоянии. В то же самое время их западные хозяева не оставляют попыток запихнуть их сюда в качестве пушечного мяса», – подчеркнул российский генерал.

Фото: t.me/ZA_FROHT

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*Запрещенная в России террористическая организация