Военкор Пегов рассказал об обстоятельствах своего ранения

Российский военный корреспондент Семен Пегов, основатель Telegram-канала WarGonzo, рассказал об обстоятельствах своего ранения под Донецком, сообщают ТАСС и РИА Новости.

«Работали на передовой, уже возвращались обратно, был обстрел, в том числе из танков. Двигались оперативно, но всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно», — заметил Пегов.

При этом военкор отдельно уточнил, что он подорвался не на мине «Лепесток». «Но главное, что не „Лепесток“, ноги целы, всё цело», — сказал он и поблагодарил эвакуировавших его бойцов и прооперировавших его врачей.

Ранее канал WarGonzo и глава представительства Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник сообщили, что Пегов подорвался именно на противопехотной мине нажимного действия ПМФ-1 «Лепесток», получив «переломы двух пальцев ноги, рваные раны стопы».

Корреспондент успешно прооперирован, ему удалось не получить серьезных травм. «Отделался очень легко, могло быть хуже. <…> Нога на месте, пальцы живые, все нормально», — объяснил оказывавший ему помощь хирург.

«Будет ходить на костылях недель шесть», — предположил медик. После операции Пегова поместили в палату Республиканского травматологического центра Донецка.