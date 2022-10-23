В Донбассе ранен российский военный корреспондент Семен Пегов

Российский военный корреспондент Семен Пегов, который ведет Telegram-канал WarGonzo, ранен неподалеку от Донецка. Об этом сообщает сам канал без каких-либо подробностей.

Сотрудники Республиканского травматологического центра Донецка рассказали ТАСС, что Пегов доставлен в медучреждение с ранением в ногу. «У него минно-взрывная травма, повреждена стопа», — пояснили в центре.

По словам медиков, в ближайшие часы военкора должны прооперировать. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Телеканал «Звезда» в свою очередь передает, что сегодня Пегов работал в районе поселка Майорск на северной окраине Горловки. Представители Донецкой народной республики заявили о его взятии еще 15 сентября.