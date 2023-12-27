Военкор Марат Хайруллин: На СВО танки обрели «новое звучание»

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Несмотря на динамичное развитие боевых дронов и другой техники, танки всё еще нельзя списывать со счетов, так как их отсутствие на передовой существенно ухудшает положение войск на линии фронта. Такое мнение высказал военный корреспондент Марат Хайруллин.

По словам военкора, после начала специальной военной операции на Украине танк обрел «совершенно новое звучание».

«Бойцы на „передке” говорят, что артиллерию еще можно вынести, а когда танк по тебе работает, смертоносность вообще жуткая. Вроде бы дальность небольшая, но высокая точность и мощь разбивают укрепрайоны сто процентов. Роль танков просто изменилась. И маленькие FPV-дроны его вообще не трогают, ему на них наплевать», — рассказал собеседник агентства.

При этом, по мнению Хайруллина, именно из-за отсутствия танков на северном направлении ВСУ сегодня испытывают большие трудности в районе Авдеевки, что позволяет российским войскам активно прорываться вперед.

Подробнее о том, как развитие беспилотников меняет ситуацию в зоне спецоперации читайте в материле «Куб» и лазер против «Бабы Яги»: как война дронов на СВО выкинула учебники НАТО на свалку.