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Военкор Филатов показал эффективность тепловизора при уничтожении дронов ВСУ «Баба-Яга»
Кадрами эффективного использования тепловизоров в связке со стрелковым оружием для ночной борьбы с тяжелыми дронами «Баба-Яга», с помощью которых ВСУ по ночам производят бомбардировку российских позиций, поделился в своем телеграм-канале военный корреспондент ТК Russia Today Андрей Филатов.
Ранее журналист уже описывал эффективность данного способа уничтожения данных дронов и неоднократно выступал за его распространение в войсках. В опубликованном им на днях видео запечатлен момент обнаружения «Бабы-Яги» российским наблюдателем. После оповещения о приближении опасности, дрон был легко сбит из стрелкового оружия.
Напомним, вышеупомянутые агродроны способны переносить крупногабаритные боеприпасы, такие как 82-мм мины и заряды для ручных противотанковых гранатометов. Из-за шума и небольших высот, данные дроны чаще всего используются противником по ночам.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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