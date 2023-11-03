Военкор Филатов показал в зоне СВО эффективность электробайка при эвакуации раненого

Кадрами из зоны проведения специальной военной операции (СВО), с моментом эвакуации раненого российского бойца с помощью электробайка, поделился в своем телеграм-канале военный корреспондент ТК Russia Today Андрей Филатов.

На видео журналист лично вывозит военнослужащего, получившего рану средней тяжести, подальше от линии боев и доставляет к пункту сбора. В процессе он рассказывает о преимуществах данного вида эвакуации, выделяя скорость и мобильность транспорта.

Отметим, что Филатов часто поднимает тему приспособлений и модификаций для техники, которые можно использовать в зоне СВО при эвакуации раненых бойцов.