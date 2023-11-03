Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Военкор Филатов показал в зоне СВО эффективность электробайка при эвакуации раненого
Кадрами из зоны проведения специальной военной операции (СВО), с моментом эвакуации раненого российского бойца с помощью электробайка, поделился в своем телеграм-канале военный корреспондент ТК Russia Today Андрей Филатов.
На видео журналист лично вывозит военнослужащего, получившего рану средней тяжести, подальше от линии боев и доставляет к пункту сбора. В процессе он рассказывает о преимуществах данного вида эвакуации, выделяя скорость и мобильность транспорта.
Отметим, что Филатов часто поднимает тему приспособлений и модификаций для техники, которые можно использовать в зоне СВО при эвакуации раненых бойцов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»