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Руc Тат
СВО 3 ноября 2023 14:10

Военкор Филатов показал в зоне СВО эффективность электробайка при эвакуации раненого

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Кадрами из зоны проведения специальной военной операции (СВО), с моментом эвакуации раненого российского бойца с помощью электробайка, поделился в своем телеграм-канале военный корреспондент ТК Russia Today Андрей Филатов.

На видео журналист лично вывозит военнослужащего, получившего рану средней тяжести, подальше от линии боев и доставляет к пункту сбора. В процессе он рассказывает о преимуществах данного вида эвакуации, выделяя скорость и мобильность транспорта.

Отметим, что Филатов часто поднимает тему приспособлений и модификаций для техники, которые можно использовать в зоне СВО при эвакуации раненых бойцов.

#СВО #видео #Ранение
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