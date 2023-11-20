Военкор Дамбиев сообщил об уничтожении командира одной из бригад «Гвардии Наступа»

О гибели в боях на Купянском направлении полковника Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Ефросиненко, командовавшего штурмовой бригадой «Сталевой кордон», сообщил в своем телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.

«14 ноября в районе н.п. Первомайское на Купянском направлении российскими войсками уничтожен один из командиров так называемой бригады Гвардии Наступа "Сталевой кордон" полковник Андрей Ефросиненко. Бригада сформирована из сотрудников Государственной пограничной службы Украины», – написал журналист.

Напомним, что в так называемую «Гвардию Наступа» входят штурмовые бригады, сформированные из украинских нацбатальонов, а также подразделения «Ярость» (Лють) и «Стальная граница». Две последние бригады сформированы из украинских полицейских и пограничников соответственно.

Ранее Дамбиев сообщал о потерях, которые понесла бригада «Ярость». По данным военного корреспондента, за месяц подразделение потеряло пять офицеров в боях под Бахмутом (Артемовском).

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).

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