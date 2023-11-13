Пять офицеров штурмовой бригады «Лють» Нацполиции Украины, входящей в состав так называемой «Гвардии наступления», были убиты за месяц в боях на Артемовском (Бахмутском) направлении. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Чингис Дамбиев.

«Уничтоженные за месяц в районе Клещеевки и Курдюмовки офицеры из так называемой объединенной штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины: капитан полиции Руслан Дидик; капитан полиции Владимир Степашук; капитан полиции Иван Шевченко; лейтенант полиции Ярослов Михайлов; лейтенант полиции Игорь Дейнега с говорящим позывным "Ариец"», – сообщил журналист.

В конце октября другой российский военкор Марат Хайруллин сообщал, что под Бахмутом развернулось важнейшее стратегическое сражение. В нем российским бойцам из «Хабаровской бригады» (57 гв. омсбр.) удалось ликвидировать украинский плацдарм у села Ягодное и выйти с юга к селу Богдановка.

Данный населенный пункт открывает дорогу на городок Часов Яр и поэтому в нем создан мощный укрепрайон, который теперь находится в клещах российских войск с севера и юга. Дальнейшие успехи ВС РФ в данном районе, по мнению Хайруллина, приведут к окружению 25 тысячной группировки ВСУ.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).