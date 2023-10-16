В Донецкой области в боях за город Авдеевка был уничтожен шведский наемник Йохан Фредрикссон, воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Чингис Дамбиев.

«10 октября в районе Авдеевки на Донецком направлении российскими войсками отправлен не в Вальгаллу шведский наемник Йохан "Swede" Фредрикссон», – написал журналист.

Данную информацию на своей странице в соцсети X также разместил другой наемник – Райан О'Лири. По его словам, Фредрикссон был снайпером в одной из штурмовых бригад ВСУ, а также инструктором по стрельбе и боевой подготовке.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об уничтожении в зоне специальной военной операции (СВО) бывшего военнослужащего армии США Дерека Тьена Трана, воевавшего в составе «Иностранного легиона» ВСУ.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).