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Военкор Дамбиев сообщил о ликвидации в зоне СВО шведского снайпера Йохана Фредрикссона
В Донецкой области в боях за город Авдеевка был уничтожен шведский наемник Йохан Фредрикссон, воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Чингис Дамбиев.
«10 октября в районе Авдеевки на Донецком направлении российскими войсками отправлен не в Вальгаллу шведский наемник Йохан "Swede" Фредрикссон», – написал журналист.
Данную информацию на своей странице в соцсети X также разместил другой наемник – Райан О'Лири. По его словам, Фредрикссон был снайпером в одной из штурмовых бригад ВСУ, а также инструктором по стрельбе и боевой подготовке.
Напомним, на прошлой неделе стало известно об уничтожении в зоне специальной военной операции (СВО) бывшего военнослужащего армии США Дерека Тьена Трана, воевавшего в составе «Иностранного легиона» ВСУ.
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