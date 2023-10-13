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Военкор Дамбиев сообщил о ликвидации в зоне СВО «солдата удачи» из США
Об уничтожении в зоне специальной военной операции (СВО) бывшего военнослужащего армии США Дерека Тьена Трана (Derek Tien Tran) сообщил в своем телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.
По данным журналиста, «солдата удачи» воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе «Иностранного легиона».
Ранее репортер ВГТРК Евгений Поддубный писал в своих соцсетях о ликвидации 29-летнего американского наемника Джерико Скай Магаллона, известного также как Джерико Уокер.
Уокер, как и Тран, входил в состав «Иностранного легиона» ВСУ, куда он вступил в марте прошлого года. Известно, что Уокер был причастен к расстрелу четырех российских бойцов в поселке Петропавловка 27 сентября 2022 года.
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