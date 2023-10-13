Об уничтожении в зоне специальной военной операции (СВО) бывшего военнослужащего армии США Дерека Тьена Трана (Derek Tien Tran) сообщил в своем телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.

По данным журналиста, «солдата удачи» воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе «Иностранного легиона».

Ранее репортер ВГТРК Евгений Поддубный писал в своих соцсетях о ликвидации 29-летнего американского наемника Джерико Скай Магаллона, известного также как Джерико Уокер.

Уокер, как и Тран, входил в состав «Иностранного легиона» ВСУ, куда он вступил в марте прошлого года. Известно, что Уокер был причастен к расстрелу четырех российских бойцов в поселке Петропавловка 27 сентября 2022 года.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).