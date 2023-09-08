Военкор Поддубный сообщил о ликвидации в зоне СВО наемника из США Джерико Уокера

Об уничтожении в зоне специальной военной операции 29-летнего американского наемника Джерико Скай Магаллона, известного также как Джерико Уокер, сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

Журналист отметил, что Уокер входил в отделение «Иностранного легиона» ВСУ, причастное к расстрелу четырех российских бойцов в поселке Петропавловка 27 сентября 2022 года.

«Четверо российских солдат столкнулись со взводом наёмников, которые вынуждали их сдаться, но в ходе переговоров открыли по нашим бойцам огонь. Один боец погиб сразу, остальные, несмотря на превосходящие силы противника, приняли бой, но тоже погибли, успев уничтожить двоих и ранить восемь иностранных наёмников», – написал Поддубный.

О наемнике известно, что он служил в военной полиции армии США. В 2015 году был командирован в Афганистан, но в боевых действиях не участвовал. В ряды «Иностранного легиона» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Уокер вступил в марте 2022 года. Уничтожен в начале сентября 2023 вместе с 19 сослуживцами.