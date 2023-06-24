Военкор Александр Коц призвал не вестись на манипуляции

Не ведитесь сейчас на манипуляцию, подталкивающую принять чью-то сторону. Стороны только две – Россия и противник. И прямо сейчас солдаты России на Ореховском направлении отбивают очередной накат противника, сообщил в Telegram-канале военкор Александр Коц.

И бьют врага не за Пригожина, Шойгу или кого-то еще. А за свой дом, за погибшего друга Ваньку, за Шебекино и за Донецк. Не благодаря, а вопреки. Через кровавую юшку и зубную крошку.

Им могут не нравиться одни, они могут ненавидеть других, но они сейчас там, один на один с врагом. И сейчас только это важно - бить противника, жечь его танки, перемалывать живую силу. Как в Мариуполе, как на Кременной и Сватово, как в Артемовске, написал в сообщении Коц.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина за призывы к мятежу. Поводом стали заявления бизнесмена о причастности Минобороны к удару по тыловым лагерям частной военной компании.

Минобороны опубликовало обращение к ЧВК «Вагнер» с просьбой проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.