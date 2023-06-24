Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны опубликовало обращение к ЧВК «Вагнер»
Минобороны РФ опубликовало обращение к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».
Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.
Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.
Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов, говорится в сообщении.
Минобороны гарантирует всем безопасность.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа