Минобороны опубликовало обращение к ЧВК «Вагнер»

Минобороны РФ опубликовало обращение к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.

Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.

Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.

Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов, говорится в сообщении.

Минобороны гарантирует всем безопасность.