Военкомат РТ: «Приезжают из Индонезии, чтобы подписать контракт в Татарстане»

Сегодня с 10:00 до 12:00 в приемной Президента России в Татарстане прошла прямая линия по вопросам о поступлении на контрактную службу.

Вопросы, поступившие от жителей республики, взял на контроль заместитель начальника Пункта отбора на военную службу по контракту Рустам Сафиуллин. Одна из позвонивших рассказала, что ее близкий родственник служит по контракту, но у него возникла проблема с получением выплаты в 305 тысяч рублей от правительства республики.

С девушкой обменялись номерами и попросили личные данные родственника. По словам Рустама Сафиуллина, все документы сверят с базой и обязательно ей перезвонят. Он также рассказал «Татар-информу», что престиж службы по контракту в России находится на высочайшем уровне.

«Недавно к нам приезжал мужчина из Индонезии, чтобы подписать контракт», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, для подписавших контракт в Казани действуют льготы. Всем жителям России, изъявившим желание подписать контракт и приехавшим для этого в центр «Батыр», положена единовременная выплата до 600 тыс. рублей. Из чего она состоит: 195 тыс. рублей от Министерства обороны РФ, 105 тыс. рублей от ДОСААФ РТ, 200 тыс. рублей от мэрии Казани и 100 тыс. рублей от предприятий Казани.

Льготы для военнослужащих:

Бесплатное медицинское обслуживание

Бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ. Также будет действовать скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи военнослужащего

Возможность получения льготной ипотеки, приобретение жилья за счет Министерства обороны

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в три года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Возможность получения бесплатного дополнительного образования

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.

Статус ветерана боевых действий

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с получением этого статуса, гражданин получает ежемесячную выплату в размере 3 480 рублей.

Страхование жизни и здоровья

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. При гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Для семей военнослужащих:

Предусмотрена карта «Батыр», она полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Если были долги по оплате ипотеки, то они не взимаются в то время, пока гражданин служит по контракту.

Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. В каждом институте есть квота на поступление этих детей. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись на бюджет.

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