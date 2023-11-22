Глава центра «Батыр» о кандидатах: «Из Африки летят, чтобы подписать контракт в Казани»

Владислав Кузнецов: «Сейчас каждую неделю к нам приходят порядка 100 человек для подписания контракта»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«К нам приходят порядка 100 человек в неделю для подписания контракта»

Владислав Валентинович, расскажите, пожалуйста, как центр «Батыр» помогает кандидатам на контрактную службу.

Центр «Батыр» создавался для того, чтобы упростить систему оформления на военную службу по контракту. Если раньше эта процедура занимала от одного до двух месяцев, то сегодня она занимает всего один день. Это оформление личного дела, прохождение медицинского осмотра и передача личного дела на пункт отбора на контрактную службу. Сейчас каждую неделю к нам приходят порядка 100 человек для подписания контракта.

Если раньше человеку нужно было посетить военкомат, оформить там личное дело, потом пойти в больницу, взять направления, просидеть в долгих очередях, потом взять необходимые справки из диспансеров, самому все отвезти и привезти, то сейчас все это оформить вам помогут в нашем центре всего за один день.

Как устроена работа центра?

Кандидат приходит к нам в центр, на стойке информации его встречает администратор, который заполняет первичную информацию для формирования личного дела. Это персональные данные: Ф.И.О., дата рождения, место проживания, наличие документов, необходимых для формирования личного дела.

После этого администратор сопровождает кандидата к менеджеру, который в свою очередь занимается дальнейшим формированием личного дела. Кандидат самостоятельно заполняет заявление, пишет автобиографию, а менеджер в это время делает копии необходимых документов кандидата. Он берет копии паспорта, военного билета, ИНН, СНИЛС, документов об образовании, свидетельств о рождении детей и свидетельства о заключении брака.

Когда копии всех документов сделаны, заявление и автобиография написаны, мы сопровождаем кандидата к банковским работникам. Они выдают ему банковскую карту. Ее реквизиты сразу попадают в Единый расчетный центр Министерства обороны РФ. Это упрощает схему получения денежных средств от министерства и получение выплат от республики и мэрии города.

«Кандидат приходит к нам в центр, на стойке информации его встречает администратор, который заполняет первичную информацию для формирования личного дела» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что такое режим «одного окна» и «зеленый коридор» в больнице?

Принцип «одного окна» как раз заключается в том, что кандидату ничего не нужно делать самому. Он приходит к нам и под контролем менеджера заполняет биографию. Тут же он получает банковскую карту, на служебном автомобиле мы отвозим его до городской больницы №16, где он проходит медицинский осмотр. Там под контролем рекрутера он по «зеленому коридору», то есть без очередей и ожидания, сдает все анализы и проходит врачей. Потом мы поддерживаем связь с кандидатом по телефону.

Вечером мы уже получаем результаты анализов гражданина и заключение врача о степени его годности. Также нам приходит ответ о том, состоит ли гражданин на учете в наркологическом, кожно-венерологическом или психоневрологическом диспансере. Потом мы связываемся с гражданином и сообщаем результат.

У нас есть определенный перечень болезней, утвержденный министром обороны РФ, с которым запрещается служба по контракту. Список довольно обширный, но самые распространенные болезни, по которым дается медицинский отвод, – это ВИЧ, гепатит, сифилис, туберкулез и гипертоническая болезнь сердца. Также важно зрение: если у человека зрение меньше -5 или больше +5, то он не подойдет.

«Для подписания контракта необходим паспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и документы об образовании» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для кандидатов на контракт мы восстанавливаем паспорт за день»

Какие документы нужны для подписания контракта?

Нам необходим паспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и документы об образовании. Остальные документы – второстепенные, они могут быть или не быть. Вообще любой утерянный или пришедший в негодность документ по согласованию с МВД и органами ЗАГС города мы можем восстановить. Мы восстанавливаем паспорта, военные билеты, свидетельства о рождении и многое другое. В Татарстане мы восстанавливаем паспорт за день.

Сколько времени проходит от входа в «Батыр» до непосредственного подписания контракта кандидатом?

Одни или двое суток. Если гражданин пришел к нам утром, до 12 часов дня, то он успеет и сформировать личное дело, и пройти медицинский осмотр. Вечером мы отвозим дело на пункт отбора, ночью его включают в приказ, утром его подписывают, и гражданин уже является военнослужащим по контракту. Если он приходит после обеда, то мы формируем личное дело и приглашаем его пройти медицинские анализы на следующий день.

Из-за чего человека точно не возьмут на контрактную службу?

Точно не получится подписать контракт с гражданами, признавшими себя банкротами. Причина проста – банки не открывают этим людям карты и счета. А все перечисления от Министерства обороны производятся безналичным расчетом. А если этого счета нет, мы ничего не можем перечислить, поэтому данному гражданину откажут в заключении контракта.

Стоит упомянуть, что наличие долговых обязательств или наличие исполнительных производств в отношении человека не влияет на подписание контракта. Эта система уже проработана с судебными приставами и банками. Все исполнительные производства после подписания контракта приостанавливаются на срок заключения контракта. Пока гражданин остается военнослужащим РФ по контракту, все исполнительные производства приостанавливаются. После окончания контракта они возобновляются.

«Всем жителям России, изъявившим желание подписать контракт и приехавшим для этого в центр «Батыр», мы предлагаем единовременную выплату до 600 тыс. рублей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бесплатное образование, забота о детях и выплаты

Какие сейчас действуют льготы для татарстанцев, подписавших контракт в Казани?

Всем жителям России, изъявившим желание подписать контракт и приехавшим для этого к нам в центр «Батыр», мы предлагаем единовременную выплату до 600 тыс. рублей. Из чего она состоит: 195 тыс. рублей от Министерства обороны РФ, 105 тыс. рублей от ДОСААФ РТ, 200 тыс. рублей от мэрии Казани и 100 тыс. рублей от предприятий Казани.

Льготы для военнослужащих:

Бесплатное медицинское обслуживание

Бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ. Также будет действовать скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи военнослужащего

Возможность получения льготной ипотеки, приобретение жилья за счет Министерства обороны

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в три года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Возможность получения бесплатного дополнительного образования

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.

Статус ветерана боевых действий

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с получением этого статуса, гражданин получает ежемесячную выплату в размере 3 480 рублей.

Страхование жизни и здоровья

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. При гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Карта «Батыр» полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

Для семей военнослужащих:

Предусмотрена карта «Батыр», она полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Если были долги по оплате ипотеки, то они не взимаются в то время, пока гражданин служит по контракту.

Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. В каждом институте есть квота на поступление этих детей. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись на бюджет.

«Подписывают контракт разные люди, но большинство из них – патриоты»

Каков сейчас портрет контрактника? Опишите тех, кто к вам приходит.

Категории граждан абсолютно разные. Это и люди с высшим образованием, и врачи, в том числе высшей категории. Был случай, когда к нам пришел мужчина, который попал в тяжелую жизненную ситуацию. Он потерял работу, квартиру, дети с ним не общаются. Он сказал мне: «Я давно хотел прийти, но так сложились обстоятельства, теперь мне терять нечего».

Есть и обратный пример – к нам пришел кандидат, которому на днях исполнилось 18 лет. Это было в октябре. У него чисто патриотический мотив. У парня прадед воевал в Великую Отечественную войну, дед был военным, отец прошел срочную службу. Этот парень сказал нам, что хочет помочь, «почувствовать, что исполнил воинский долг». Я у него спросил, почему он не хочет пойти и попробовать себя на срочной службе для начала. Он ответил, что туда не пойдет, хочет принимать участие в боевых действиях.

«Процентов 70 приходят из патриотических побуждений. Понятно, что люди также приходят и за заработком, одно другому не мешает» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Процентов семьдесят приходят из патриотических побуждений. Понятно, что люди также приходят и за заработком, одно другому не мешает. Причины у всех разные: один мужчина говорил, что после окончания контракта хочет открыть бизнес, другой, что хочет вложиться в бизнес, который у него уже есть.

Приходили люди, у которых уже было свое дело, и довольно успешное. Например, девушка по имени Малика Хабибуллина. Она шила мусульманскую одежду, и вроде бы все у нее было налажено, все хорошо. Но она, имея медицинское образование, сказала: «Пойду и все, я там нужнее». Она сейчас находится в воинской части, мы с ней созваниваемся, говорит, что у нее все хорошо. «Это мое, и мне нужно было быть здесь», – сказала она мне. Яркий пример патриота.

«У нас подписали контракт пятеро граждан Алжира»

Приходят ли подписывать контракт иностранцы? Из каких стран больше всего желающих?

МВД пошло навстречу иностранным гражданам. Те иностранцы, которые подписывают контракт, могут получить гражданство РФ по упрощенной схеме. У них есть выбор: либо иностранец служит год по контракту на территории России и подает документы на гражданство, либо он уезжает в зону СВО, заключает контракт на 6 месяцев и потом получает гражданство.

Эта упрощенная схема значительно сокращает сроки получения гражданства России. Раньше иностранец должен был прожить 5 лет на территории России, потом он получал возможность получения вида на жительство и должен был еще 5 лет прожить в РФ, и только потом он мог получить право на получение гражданства.

«Центр «Батыр» создавался для того, чтобы упростить систему оформления на военную службу по контракту» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Плюс к этому, отслужив год или полгода в зоне СВО по контракту, иностранец имеет право получить гражданство не только для себя, но и для своей семьи. Если раньше один-два иностранца в неделю приходили к нам, то сейчас Министерство обороны РФ создает для них специальное подразделение. У нас приходили подписывать контракты граждане из Алжира, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Пятеро ребят из Алжира приехали к нам, начали выяснять, как подписать контракт. Не думаю, что они пришли с патриотической целью, их больше интересовало получение гражданства. Боевого опыта у ребят не было, у двоих из них были военные билеты Алжира. Сейчас они в зоне СВО служат на благо нашей Родины.

Интересуются ли службой по контракту женщины?

Женщины обращаются к нам часто, основной критерий у нас для них – медицинское образование. Мы стараемся подобрать для них должности в этой сфере. Но также мы берем их на должности связистов. Для них тоже должно быть образование по специальности «техник связи». Каждую неделю приходит пять-шесть кандидаток.