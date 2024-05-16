Военкомат: «Граждане разных стран подписывают контракт с Минобороны в Татарстане»

Егор Горячев рассказал, какая специальность сегодня наиболее востребована в Вооруженных Силах РФ

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как попасть в новый именной батальон «Батыр»?

«Главное – желание», – ответил «Татар-информу» на вопрос о том, как попасть в новый именной батальон, офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев. По его словам, все подробности желающим могут рассказать на личном приеме в пункте отбора на контрактную службу по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1. Либо в Центре отбора на контрактную службу «Батыр».

«В скором времени в пункте отбора на военную службу по контракту будет открыт набор в именной батальон “Батыр”. Если мужчина заключает контракт, чтобы попасть именно в этот батальон, ему выплатят единовременно: 195 тыс. рублей от Министерства обороны России и 360 тыс. рублей от Правительства Татарстана. Военнослужащего полностью обеспечат экипировкой, вещами и аптечкой, а потом он отправится на боевое слаживание. Чтобы попасть в это подразделение, нужно прийти к нам – на пункт отбора на службу по контракту на Аэропортовскую, либо в Центр отбора ‘’Батыр’’. Татарстанцы из районов республики могут обратиться в районный военный комиссариат, где они состоят на воинском учете», – объяснил Егор Горячев.

По его словам, жители других регионов также могут попасть в батальон «Батыр». Для этого им нужно представить дополнительные документы – о них можно узнать на горячей линии 117.

Напомним, всем жителям России, изъявившим желание подписать контракт в Казани, полагается единовременная выплата больше 400 тыс. рублей. Из чего она состоит: 195 тыс. рублей от Министерства обороны РФ, 205 тыс. рублей от Правительства Татарстана.

«Сейчас у нас открыт ограниченный набор по воинской специальности «оператор БПЛА» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Оператор БПЛА – очень востребованная военная специальность»

«Сейчас у нас открыт ограниченный набор по воинской специальности “оператор БПЛА”. На данный момент осталось около 30 мест. Мы ждем людей с базовыми навыками работы: с джойстиком, с компьютером. Также приветствуется опыт работы с программами OfflineMaps, Google Карты и AlpineQuest. Это довольно интересная специальность, на нее идут в основном молодые люди, которым интересно что-то новое, возможность испытать себя, заняться любимым делом и помочь Родине», – сказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани.

Оформление у операторов БПЛА происходит так же, как и у всех кандидатов на контрактную службу: они обращаются в пункт отбора на контрактную службу на Аэропортовскую или приходят в Центр отбора «Батыр». На приеме кандидатам необходимо упомянуть, что они хотят быть именно операторами БПЛА. Все льготы и выплаты также распространяются на эту категорию военнослужащих.

«У нас был ограниченный набор на эту же специальность недавно, желающих было очень много. За две недели набор полностью закрыли. Сейчас снова появилась такая возможность», – уточнил Егор Горячев.

После подписания контракта из пункта отбора убывает уже действующий военнослужащий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Проблем с выплатами нет, все решаемо»

После подписания контракта из пункта отбора убывает уже действующий военнослужащий. С момента подписания контракта у него начинает идти выслуга лет, начисляются выплаты.

«Зарплата начисляется с 10-го по 20-е число следующего месяца за предыдущий месяц, строго в этот период. То есть если мужчина в мае уходит на службу, то в июне он получит первую заработную плату. Стоит уточнить по выплате в 195 тыс. рублей – эта выплата приходит не позднее одной или двух недель», – сообщил офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани.

По словам Горячева, если у военнослужащего возникли проблемные вопросы, касающиеся выплат, ему необходимо обратиться с рапортом к командиру воинской части с просьбой разобраться либо позвонить по телефону горячей линии пункта отбора на контрактную службу: (843) 221-44-52.

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Иностранцы регулярно уходят служить по контракту из Татарстана»

Как рассказали в Военкомате РТ, граждане различных государств регулярно заключают контракты на военную службу с Минобороны РФ. Как правило, они хотят получить гражданство в упрощенном варианте и остаться жить в России.

«Чтобы поступить на контрактную службу, иностранному гражданину необходимо представить документы о том, что он легально находится на территории России. А также документы об образовании и документы, подтверждающие гражданство другого государства. Иностранец заключает контракт на срок от года, уже через полгода службы он имеет право получить гражданство в упрощенном режиме», – рассказал Егор Горячев.

По словам Егора Горячева, только в этом месяце из Татарстана по контракту ушло служить несколько иностранных граждан. Один из них студент, который прожил больше пяти лет в Казани и решил остаться жить в России.

Граждане различных государств регулярно заключают контракты на военную службу с Минобороны РФ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Какие льготы и выплаты получают участники СВО

Офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев напомнил, какие льготы сейчас действуют для участников СВО.

Льготы для военнослужащих:

Бесплатное медицинское обслуживание

Бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ. Также будет действовать скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи военнослужащего

Возможность получения льготной ипотеки, приобретение жилья за счет Министерства обороны

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в три года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Возможность получения бесплатного дополнительного образования

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.

Статус ветерана боевых действий

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с получением этого статуса гражданин получает ежемесячную выплату в размере 3 480 рублей и 15 суток ежегодного отпуска .

Страхование жизни и здоровья

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. При гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Для семей военнослужащих:

Предусмотрена карта «Батыр», она полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Если были долги по оплате ипотеки, то они не взимаются в то время, пока гражданин служит по контракту.

Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. В каждом институте есть квота на поступление этих детей. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись на бюджет.