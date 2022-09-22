Военком Якутии рассказал, что мобилизованные будут получать 205 тыс. рублей и более

Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, будут ежемесячно получать 205 тыс. рублей и более. Об этом заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, сообщает РИА Новости.

«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания», — рассказал военком на брифинге оперативного штаба республики.

В то же время глава Крыма Сергей Аксенов заметил, что регионы сами могут доплачивать сверх базовой суммы жителям, которые попали под мобилизацию. При этом он призвал не устраивать «соревнование», так как возможности у всех субъектов Федерации разные, а сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.

Накануне Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и объявил о частичной мобилизации в стране. Призыву будут подлежать только состоящие в запасе, причем в первую очередь те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет военные специальности и соответствующий опыт.