Военком Татарстана рассказал, как попасть на срочную службу в научную роту

Татарстанские призывники, склонные к научной работе, могут пройти службу в специальных научных ротах. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал военный комиссар Республики Татарстан полковник Юрий Беляев.

«На территории России успешно функционирует 18 научных рот и 16 научно-производственных подразделений. Отбор в них проводится представителями этих подразделений прямо в военных комиссариатах. Главные критерии – склонность к научной работе, годность к службе и наличие высшего образования по профилю, соответствующему направлениям исследований Министерства обороны», – рассказал он.

Юрий Беляев отметил, что кандидат также может самостоятельно подать электронную анкету на сайте Министерства обороны в разделе «Наука – Научные роты».

Он добавил, что при распределении по видам и родам войск призывные комиссии учитывают не только потребности армии и состояние здоровья, но и пожелания самих новобранцев, а также результаты профессионального психологического отбора.