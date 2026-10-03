Военный комиссар РТ: Самых талантливых - отбираем в специальные научные роты

С 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу. Каковы особенности осеннего периода отправок граждан на военную службу? Как попасть в научные роты и можно ли выбрать альтернативную службу? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил Военный комиссар Республики Татарстан полковник Юрий Беляев.





«В октябре-декабре планируется призвать и направить из Татарстана порядка 3300 человек»

С 1 октября в Татарстане начались отправки граждан на срочную военную службу. Они будут идти вплоть до 31 декабря – такие сроки установлены федеральным законом. В соответствии с Указом Президента от 29 декабря прошлого года, призыв проходит с 1 января по 31 декабря этого года.

Сборный пункт РТ начнет работу с 15 октября, срочная служба, как и в предыдущие годы, будет идти 12 месяцев. До декабря из Татарстана планируется призвать и направить для прохождения военной службы порядка 3,3 тысячи человек. Всех их оденут с учетом погодных условий во всесезонный комплект полевого обмундирования – ВКПО.

Военный комиссар РТ Юрий Беляев

Каковы особенности осенних отправок граждан на военную службу?

Сегодня деятельность военкоматов невозможно представить без автоматизации процессов учетно-призывной работы. Как и прежде, призыв проводится с помощью Реестра воинского учета, показавшего высокую эффективность. Повестка, сформированная с его помощью, направляется гражданам в письменной форме и дублируется в электронном виде путем размещения в общедоступном реестре, а уведомление о размещении направляется в личный кабинет на портале Госуслуг.

Еще одно важное преимущество системы – проактивное предоставление отсрочек. Например, сведения о студентах, отцах двух и более детей, ИТ-специалистах актуализируются автоматически на основе данных от госорганов и работодателей. В результате по Татарстану уже почти 5 тысячам граждан предоставлена отсрочка или освобождение от призыва без личной явки в военкомат.

Доступ к информации, содержащейся в Реестре воинского учета, можно получить, авторизовавшись в личном кабинете на сайте реестрповесток.рф, или при личном обращении в МФЦ. Проходящие военную службу по призыву не будут направляться для выполнения задач СВО в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, а также на территории Украины.

«Чтобы попасть в научную роту, нужно оставить заявку на специальном сайте»

Что изменилось в российском законодательстве перед проведением очередной призывной кампании?

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», с учетом внесенных в него изменений, призыв граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года, то есть с 1 января по 31 декабря. В течение года проводятся мероприятия по медицинскому освидетельствованию, профессионально-психологическому отбору, а также призывными комиссиями могут приниматься решения как о предоставлении отсрочек от призыва, так и о призыве на военную службу.

Изменился и срок действия решения призывной комиссии о призыве на военную службу. Теперь оно действительно в течение одного года со дня его принятия и на всей территории России. То есть если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущий период, то он направляется для прохождения службы в следующий период отправок. При этом, если у гражданина появились основания для предоставления отсрочки от призыва, принятое ранее решение подлежит отмене.

Такой подход позволяет равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, повысить качество призыва, а также сократить время нахождения граждан в военных комиссариатах и число поводов для их посещения.

Проводится ли в республике работа с талантливыми призывниками, склонными к науке? Как таким призывникам попасть в научные роты?

На территории нашей страны успешно функционирует 18 научных рот и 16 научно-производственных подразделений. Отбор проводится представителями научных рот и подразделений в военных комиссариатах из наиболее талантливых призывников. Тех, которые склонны научной работе, годны к военной службе и имеют высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах Министерства обороны.

Также кандидат может обратиться путем подачи электронной анкеты на сайте Министерства обороны в разделе «Наука – Научные роты».

Как быть призывникам, которые стремятся попасть в какие-то определенные войска?

Молодым людям необходимо являться в военные комиссариаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и в полном объеме завершить мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе пройти медицинское обследование – для вынесения обоснованного заключения о годности к военной службе.

Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу и годные по состоянию здоровья, на медицинское освидетельствование не вызываются. Решение об отсрочке может быть принято без личной явки. Они будут приглашены только на призывную комиссию для предоставления соответствующей отсрочки.

Решение о направлении в виды и рода войск призывной комиссией принимается с учетом потребности войск, годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, уровня его образования и имеющейся у него подготовки по военно-учетной специальности, а также учитываются результаты профессионального психологического отбора. Для каждого вида, рода войск предъявляются свои требования к прохождению военной службы. К пожеланиям призывников при принятии такого решения призывные комиссии также прислушиваются.

Как правило, треть призывников направляется в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения с полученными навыками они направляются в войска для работы с современными образцами вооружения и военной техники.

«В армии можно получить профессию, востребованную и для гражданской жизни»

Не секрет, что служба сегодняшних призывников напрямую связана с эксплуатацией и обслуживанием современной военной техники и высокотехнологичного оборудования, которые невозможны без специальной подготовки. Можно ли освоить военную специальность до призыва?

Да, такая подготовка существует, и проходит она в образовательных организациях ДОСААФ РТ по направлению военного комиссариата. Пройти ее могут граждане, подлежащие призыву на военную службу. Традиционно наиболее востребованными были и остаются специальности водительского профиля. Сегодня и в экономическом комплексе республики есть дефицит водителей. Поэтому молодые люди, которые получили эту специальность, а особенно те, кто закрепил навыки во время службы в армии, после возвращения домой легко найдут работу. Они смогут рассчитывать на достойную и хорошо оплачиваемую должность.

Значительный вклад в работу с призывниками и их родителями вносит Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан во главе с Сарией Сабурской, которая совместно с военным комиссариатом Татарстана принимает активное участие во многих мероприятиях, связанных с призывом на военную службу. Они традиционно планируют сопровождение воинских команд в целях ознакомления с условиями прохождения военной службы и бытом наших военнослужащих.

А есть ли среди татарстанских призывников те, кто выбрал альтернативную гражданскую службу?

В период подготовки к осенним отправкам 2026 года чуть более 30 человек подали заявления на замену военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Призывные комиссии заявления рассмотрели и приняли соответствующие решения о замене военной службы на альтернативную.

В период осеннего призыва эти ребята будут направлены к местам прохождения альтернативной гражданской службы – это, как правило, медицинские организации, а также организации социального обеспечения. Соответствующее задание по направлению к местам прохождения альтернативной службы от Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации поступило.

Юрий Михайлович, в предыдущие призывные кампании все желающие могли получить квалифицированный ответ на интересующий вопрос. Как организована разъяснительная работа в этот раз?

– Информация о телефонах военных комиссариатов размещена на официальном сайте Министерства обороны РФ в разделе: «Главная»-«Служба»-«Служба по призыву»-«Военкоматы». Там граждане могут обратиться по любым интересующим вопросам.

В разделе сайта Министерства обороны РФ: «Наука»-«Научные роты» содержится информация по требованиям, предъявляемым к кандидатам, желающим служить в этих подразделениях. Здесь также можно подать резюме для дальнейшего отбора.

На интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат РТ» на период призыва будет функционировать подраздел «Горячая линия». В нем указаны все телефоны горячей линии, в том числе и телефоны военных комиссариатов в муниципальных районах.

Прием звонков в Военном комиссариате Республики Татарстан: ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по пятницам до 16.45 по московскому времени.

Фотографии предоставлены Военным комиссариатом РТ