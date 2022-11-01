Военком Татарстана объяснил, что срочников не отправят в зону СВО

С 1 ноября по всей стране начинается осенний призыв граждан на военную службу. Как пояснили в Министерстве обороны РФ, предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине.

«Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», – уточнили в Минобороны России.

Как рассказал «Татар-информу» Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин, в этом году на срочную службу будут призваны порядка 3 тыс. татарстанцев. Призывники к участию в специальной военной операции привлекаться не будут.

«Все военно­служащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и свое­временно направлены к местам проживания», – отметил Погодин.