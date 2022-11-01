Военный комиссар Татарстана: «Призывники к участию в СВО привлекаться не будут»

С сегодняшнего дня начался осенний призыв на службу в Вооруженные Силы РФ. В этом году его сдвинули на месяц из-за частичной мобилизации. На вопросы «Татар-информа» об особенностях нового призыва ответил Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин.

Сергей Погодин: «Планируется призвать и направить из Республики Татарстан для прохождения военной службы около 3 тысяч человек» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сергей Николаевич, будет ли осенний призыв на военную службу чем-то отличаться от предыдущих?

1 ноября стартует осенний призыв граждан на военную службу. К работе приступят 49 призывных комиссий муниципальных районов и городских округов. Отправки в войска планируется начать в первой декаде ноября 2022 года.

Представителем Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации было акцентировано внимание, что «мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке.

Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, а все военно­служащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и свое­временно направлены к местам проживания».

Сколько татарстанцев планируется призвать на службу в этот призыв?

Планируется призвать и направить из Республики Татарстан для прохождения военной службы около 3 тысяч человек, что несколько меньше, чем в осенний призыв прошлого года.

«Все военно­служащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и свое­временно направлены к местам проживания» Фото: © «Татар-информ»

Напомню, что граждане, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу и годные по состоянию здоровья, на медицинское освидетельствование вызываться не будут. Они будут приглашены только на призывную комиссию для предоставления соответствующей отсрочки.

– Есть ли возможность у призывника выбрать, в каких войсках служить?

– Что касается возможности выбора призывником войск, где бы он хотел служить, то решение о направлении в виды и рода войск призывной комиссией принимается с учетом потребности войск, годности призывника к военной службе по состоянию здоровья, уровня его образования, имеющейся у него подготовки по военно-учетной специальности и результатов профессионального психологического отбора.

В приоритетном порядке рассматриваются граждане, прибывшие в военные комиссариаты в самом начале призыва. Им будет обеспечен более широкий выбор видов и родов войск Вооруженных Сил для прохождения службы.

Граждане, имеющие детей, больных и пожилого возраста родителей, по возможности будут направляться для прохождения военной службы вблизи места жительства.

«В приоритетном порядке рассматриваются граждане, прибывшие в военные комиссариаты в самом начале призыва» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Будут ли призывников обследовать на коронавирусную инфекцию?

– По прибытии на сборный пункт для отправки в войска призывники дважды будут проходить обследование на Covid-19 тестами Министерства обороны Российской Федерации. Необходимые запасы медицинского имущества и оборудования созданы. На склады завезено продовольствие и вещевое имущество для выдачи военнослужащим перед убытием со сборного пункта.

– Где можно получить дополнительную информацию о призыве?

– На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в подразделе «Для граждан» раздела «Контакты», в подразделе «Служба по призыву» раздела «Призывникам» призывники и их близкие смогут найти для себя нужную и актуальную информацию.

Кроме того, на официальном сайте интернет-портала Республики Татарстан создан и функционирует информационный раздел «Военный комиссариат Республики Татарстан».

К проведению призыва все готово.