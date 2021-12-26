Врач: Гибридный иммунитет способен повысить защиту от омикрон-штамма коронавируса

Способность организма противостоять омикрон-штамму коронавируса в десятки раз может усилить гибридный иммунитет, сообщил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

По словам врача, перенесший Covid-19 человек с большой вероятностью заболеет снова, если в первый раз он заразился вариантом «дельта», а во второй — «омикроном». Вакцинация защищает от инфекции более надежно, но не стопроцентно, так как новый вид патогена отличает повышенная заразность.

«Если вы переболели прежними штаммами коронавируса, это не дает практически никакой защиты от „омикрона“. Прививка двумя дозами вакцины показывает более высокий результат, чем перенесенное заболевание», — считает Водовозов. Но он отмечает, что даже такие показатели защиты от «омикрона» ниже по сравнению с тем, какую защиту давали вакцины от штамма «дельта».

Врач уверен, что лучше всего от инфицирования «омикроном» защищены люди, у которых выработался гибридный иммунитет. Он говорит о тех, кто успел и переболеть Covid-19, и сделать прививку от вируса.

Напомним, что ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Президент Владимир Путин заявил об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма.