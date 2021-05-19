Водолазы обследовали берег пляжа «Камское море» в Лаишево

В преддверии открытия купального сезона водолазы обследовали берег пляжа «Камское море». Сегодня специалисты очищали дно прибрежной зоны, чтобы обезопасить купающихся. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Лаишевского района.

Официальное открытие пляжей в Татарстане, в том числе и «Камского моря» запланировано на 1 июня. На данный момент пляж, который пользуется популярностью у жителей Казани и Лаишево, официально закрыт. Несмотря на еще пока не подготовленный пляж, отсутствие спасателей, здесь наблюдается много отдыхающих, которые умудряются купаться в ледяной воде.

«Сейчас нам необходимо взять анализы воды и песка. Только после получения всех положительных результатов ГИМС выдаст разрешение на открытие сезона», — рассказал руководитель исполкома Лаишево Виктор Арефьев, уточнив, что за безопасностью отдыхающих будут следить сотрудники ОСВОД.

На данный момент на пляже ведутся подготовительные работы, продолжается уборка территории. Ранее к берегу течением воды прибило много мусора, сейчас техника вывозит его.

«На завтра запланирована очередная масштабная уборка. Приглашаем всех желающих», — призвал Арефьев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на сегодняшний день в Татарстане проверку на соблюдение условий безопасности проходят 37 пляжей. Главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов предупредил, что температура воды составляет примерно 16 градусов, купание недопустимо и может привести к гибели.

Фотографии предоставлены пресс-службой Лаишевского района РТ.