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Руc Тат
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Происшествия 23 мая 2023 11:40

Водолазы нашли в Казанке тело 18-летнего парня, который утонул накануне

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Сегодня в 11.21 водолазы обнаружили тело пропавшего накануне подростка. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Водолазной группе спасателей удалось вытащить из реки Казанка тело пропавшего 18-летнего парня. Тело погибшего обнаружили на расстоянии 300 метров от берега на глубине 5 метров.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани утонул 18-летний подросток. Сотрудников МЧС вызвал друг, оставшийся на берегу. По предварительной информации, молодые люди хотели поплавать на реке Казанке.

В соцсетях сообщают о том, что ребята отмечали выпускной.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#МЧС
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