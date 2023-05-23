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Водолазы нашли в Казанке тело 18-летнего парня, который утонул накануне
Сегодня в 11.21 водолазы обнаружили тело пропавшего накануне подростка. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Водолазной группе спасателей удалось вытащить из реки Казанка тело пропавшего 18-летнего парня. Тело погибшего обнаружили на расстоянии 300 метров от берега на глубине 5 метров.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани утонул 18-летний подросток. Сотрудников МЧС вызвал друг, оставшийся на берегу. По предварительной информации, молодые люди хотели поплавать на реке Казанке.
В соцсетях сообщают о том, что ребята отмечали выпускной.
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