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В Казани утонул 18-летний подросток
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Сообщение о том, что в Казани утонул подросток поступило накануне на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, спасатели обнаружили что на пляже Нижнее Заречье в Казани утонул 18-летний парень.
Сотрудников МЧС вызвал друг, оставшийся на берегу. По предварительной информации, молодые люди хотели поплавать на реке Казанке.
В соцсетях сообщают о том, что ребята отмечали выпускной.
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