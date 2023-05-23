В Казани утонул 18-летний подросток

Сообщение о том, что в Казани утонул подросток поступило накануне на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, спасатели обнаружили что на пляже Нижнее Заречье в Казани утонул 18-летний парень.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сотрудников МЧС вызвал друг, оставшийся на берегу. По предварительной информации, молодые люди хотели поплавать на реке Казанке.

В соцсетях сообщают о том, что ребята отмечали выпускной.