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Водолазы нашли тело пьяного мужчины, который утонул в Нижнекамске
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В 18.35 водолазы обнаружили и подняли с глубины 4 метра в 8 метрах от берега тело мужчины, который утонул вблизи водно-спортивной базы в Нижнекамске. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в три часа дня около водно-спортивной базы «Шинник» утонул мужчина. Как выяснилось, он утонул в месте, не оборудованном для купания. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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