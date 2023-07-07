Водолазы нашли тело пьяного мужчины, который утонул в Нижнекамске

В 18.35 водолазы обнаружили и подняли с глубины 4 метра в 8 метрах от берега тело мужчины, который утонул вблизи водно-спортивной базы в Нижнекамске. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в три часа дня около водно-спортивной базы «Шинник» утонул мужчина. Как выяснилось, он утонул в месте, не оборудованном для купания. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.