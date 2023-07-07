Около спортивной базы в Нижнекамске утонул мужчина

Сегодня в 15.04 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что вблизи водно-спортивной базы на реке Кама в Нижнекамске утонул мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что мужчина утонул в месте, не оборудованном для купания. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время на месте происшествия работает водолазная группа спасателей ЗПСО №6.