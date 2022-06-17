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Происшествия
17 июня 2022  21:14

Водолазы достали со дна Камы в Челнах тело утонувшего подростка

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В девятом часу вечера водолазы нашли в Каме тело утонувшего подростка. 

Как ссообщили агентству, в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, водолазы ЗПСО №6 нашли тело 16-летнего юноши в 50 метрах от косы, на 4-метровой глубине

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Трагедия произошла сегодня около двух часов дня неподалеку от поселка Яр Чаллы. Четверо подростков переходили вброд между участками одной и той же косы. В одном из таких переходов течение оказалось очень сильным. Двоих ребят стало уносить. Один из них смог выплыть, парень занимается плаванием. Второму спастись не удалось, справиться с течение он не смог. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Тело погибшего парня водолазы доставили на берег и передали полицейским.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#водолазы #утонул мальчик
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