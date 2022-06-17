news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
17 июня 2022  16:05
Павел Климчак

В Челнах водолазы ищут утонувшего в Каме подростка

news_top_970_100

Сегодня около двух часов дня по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили, что в Набережных Челнах на Каме, за территорией городского пляжа, на косе утонул 16-летний подросток.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительной информации, купалась компания из четырех ребят, один из них на глазах друзей скрылся под водой и не выплыл. Рядом никого не оказалось, кто мог бы прийти на помощь.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Стоит отметить, что это место не оборудовано для купания. На место прибыли водолазы ЗПСО №6, которые ищут пропавшего подростка.

#Набережные Челны #утонул мальчик
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100