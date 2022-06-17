В Челнах водолазы ищут утонувшего в Каме подростка

Сегодня около двух часов дня по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили, что в Набережных Челнах на Каме, за территорией городского пляжа, на косе утонул 16-летний подросток.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительной информации, купалась компания из четырех ребят, один из них на глазах друзей скрылся под водой и не выплыл. Рядом никого не оказалось, кто мог бы прийти на помощь.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Стоит отметить, что это место не оборудовано для купания. На место прибыли водолазы ЗПСО №6, которые ищут пропавшего подростка.