«Водоканал» завершил работы на Поперечно-Ноксинской, водоснабжение восстановлено

«Водоканал» завершил ремонтные работы на Ноксинской улице в Казани, водоснабжение восстановлено. Об этом сообщают в телеграм-канале предприятия.

Фото: МУП «Водоканал»

«Водоснабжение домов по улице 3-я Ноксинская и улице Поперечно-Ноксинская восстановлено в полном объеме в 20.00 13.02.2024», – указано в сообщении.

Сейчас на данном участке продолжаются работы по уборке наледи с частичным перекрытием проезжей части.

Дорогу планируют открыть сегодня в 16.30.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные маршруты движения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Поперечно-Ноксинскую улицу в Казани затопило из-за коммунальной аварии. Было принято решение на время проведение работ отключить водоснабжение.