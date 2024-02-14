Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Водоканал» завершил работы на Поперечно-Ноксинской, водоснабжение восстановлено
«Водоканал» завершил ремонтные работы на Ноксинской улице в Казани, водоснабжение восстановлено. Об этом сообщают в телеграм-канале предприятия.
«Водоснабжение домов по улице 3-я Ноксинская и улице Поперечно-Ноксинская восстановлено в полном объеме в 20.00 13.02.2024», – указано в сообщении.
Сейчас на данном участке продолжаются работы по уборке наледи с частичным перекрытием проезжей части.
Дорогу планируют открыть сегодня в 16.30.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные маршруты движения.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Поперечно-Ноксинскую улицу в Казани затопило из-за коммунальной аварии. Было принято решение на время проведение работ отключить водоснабжение.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников