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Из-за очередной коммунальной аварии в Казани затопило Поперечно-Ноксинскую
Поперечно-Ноксинскую улицу в Казани затопило из-за коммунальной аварии, сообщили в городской Госавтоинспекции.
В ведомстве рекомендовали объезжать этот участок дороги. В нем также отметили, что на месте работают сотрудники Водоканала и другие службы. Было принято решение на время проведение работ отключить водоснабжение.
Ранее «Татар-информ» сообщал, с 19 по 22 января в Казани случилось 5 крупных коммунальных аварий на Ноксинском спуске, мамадышском тракте, Яруллина, Амирхана и в поселке Северный. По итогам проверки прокуратура потребовала, чтобы «Водоканал» принял меры.
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