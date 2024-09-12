Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Водоканал реконструировал участок водопровода в Казани, построенного более 50 лет назад
Водоканал завершил реконструкцию участка водопровода 1972 года постройки в Кировском районе Казани.
Как сообщили в телеграм-канале предприятия, при ремонте сотрудники заменили участок водопровода протяженностью более 1,5 км по ул. Бирюзовая, а также смонтировали свыше 15 колодцев и установили новую запорную арматуру.
К новому водопроводу подключили более 100 многоквартирных и 40 частных домов, 10 социальных объектов и свыше 20 административных зданий.
Теперь территорию осталось только благоустроить, но эти работы планируют завершить до конца сентября.
Ранее стало известно, что «Водоканал» потратит 6 млн рублей на капремонт снегоплавильных камер в Казани.
видео: Водоканал
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»