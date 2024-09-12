Водоканал реконструировал участок водопровода в Казани, построенного более 50 лет назад

Водоканал завершил реконструкцию участка водопровода 1972 года постройки в Кировском районе Казани.

Как сообщили в телеграм-канале предприятия, при ремонте сотрудники заменили участок водопровода протяженностью более 1,5 км по ул. Бирюзовая, а также смонтировали свыше 15 колодцев и установили новую запорную арматуру.

К новому водопроводу подключили более 100 многоквартирных и 40 частных домов, 10 социальных объектов и свыше 20 административных зданий.

Теперь территорию осталось только благоустроить, но эти работы планируют завершить до конца сентября.

Ранее стало известно, что «Водоканал» потратит 6 млн рублей на капремонт снегоплавильных камер в Казани.

видео: Водоканал