«Водоканал» потратит 6 млн рублей на капремонт снегоплавильных камер в Казани

Казанский «Водоканал» потратит 6,2 млн рублей на ремонт снегоплавильных камер, следует из материалов тендера на портале госзакупок.

Речь идет о ремонте щитов покрытия снегоприемных камер в снегоплавильных пунктах по четырем адресам: ул. Портовая, ул. Несмелова, ул. Васильченко, ул. Воровского.

МУП «Водоканал» сам профинансирует ремонт снегоплавильных пунктов. Планируется, что он будет завершен в течение 40 дней после подписания договора.

Прошлой зимой в Казани работали семь снегоплавильных пунктов на улицах Васильченко, Короленко, Несмелова, Портовая, Крутовская, Аделя Кутуя и по проспекту Победы. Суммарно это 14 приемных камер для плавки снега.