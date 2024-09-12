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«Водоканал» потратит 6 млн рублей на капремонт снегоплавильных камер в Казани
Казанский «Водоканал» потратит 6,2 млн рублей на ремонт снегоплавильных камер, следует из материалов тендера на портале госзакупок.
Речь идет о ремонте щитов покрытия снегоприемных камер в снегоплавильных пунктах по четырем адресам: ул. Портовая, ул. Несмелова, ул. Васильченко, ул. Воровского.
МУП «Водоканал» сам профинансирует ремонт снегоплавильных пунктов. Планируется, что он будет завершен в течение 40 дней после подписания договора.
Прошлой зимой в Казани работали семь снегоплавильных пунктов на улицах Васильченко, Короленко, Несмелова, Портовая, Крутовская, Аделя Кутуя и по проспекту Победы. Суммарно это 14 приемных камер для плавки снега.
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