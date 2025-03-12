«Водоканал» прокомментировал ситуацию с регулярными прорывами возле ЖК «Аквамарин»

Рядом с жилым комплексом «Аквамарин» в Казани специалисты «Водоканала» проводят очистку коллектора длиной в несколько километров. Работы ведутся круглосуточно, без прекращения водоснабжения тысяч квартир в Советском и Приволжском районах. Об этом сообщает предприятие в своем Telegram-канале.

МУП подчеркнуло, что коллектор, построенный в 1974 году, сильно изношен, и на проблемном участке запланирована реконструкция. Проектная документация уже разрабатывается.

«Татар-информ» неоднократно сообщал о прорыве сточных вод возле ЖК «Аквамарин». Как сообщает «Водоканал», одной из главных причин аварийных ситуаций в канализациях являются засоры, вызванные мусором, таким как неразлагаемые влажные салфетки, остатки пищи, ватные палочки и другие предметы.