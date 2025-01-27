Возле ЖК «Аквамарин» забил «фонтан с фекалиями» – на месте работает «Водоканал»

Сточные воды вырвались наружу возле жилого комплекса «Аквамарин» в Казани. Видео прорвавшегося колодца с фекалиями опубликовали казанцы в соцсетях.

Власти столицы РТ сообщили, что специалисты «Водоканала» каждый день, включая выходные и ночное время, проводят чистку канализационного коллектора рядом с ЖК «Аквамарин», чтобы предотвратить утечку сточных вод. Об этом сообщила мэрия со ссылкой на Комитет ЖКХ.

В настоящее время на месте произведены работы по ремонту и герметизации канализационных колодцев.

«Также ведется разработка проектной документации для дальнейшей реконструкции аварийного участка коллектора в рамках программы Раиса Республики Татарстан по ремонту коммунальных сетей», – указали в мэрии.