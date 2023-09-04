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«Водоканал» предупредил об отмене отключения воды в Кировском районе Казани
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Плановое отключение воды в Кировском районе Казани отменено. Об этом сообщает МУП «Водоканал».
«Внимание! В связи с оптимизацией производственных процессов отменяется плановое отключение водоснабжения в Кировском районе 7 и 8 сентября», — отмечается в сообщении.
Ранее «Водоканал» заявил, что из-за переврезки водопровода в зоне реконструкции Горьковского шоссе часть жителей Кировского района Казани останется без воды. Отключение планировалось на сутки.
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