«Водоканал» предупредил об отмене отключения воды в Кировском районе Казани

Плановое отключение воды в Кировском районе Казани отменено. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

«Внимание! В связи с оптимизацией производственных процессов отменяется плановое отключение водоснабжения в Кировском районе 7 и 8 сентября», — отмечается в сообщении.

Ранее «Водоканал» заявил, что из-за переврезки водопровода в зоне реконструкции Горьковского шоссе часть жителей Кировского района Казани останется без воды. Отключение планировалось на сутки.